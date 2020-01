Tajlandia wreszcie ograniczy plastik! Rząd podjął stanowcze kroki i uderza z wielką mocą

Każdy, kto miał okazję odwiedzić Tajlandię ten wie, że poza pad thaiem, wyspą Phi Phi, uśmiechem i królem – symbolem tego kraju powinna być foliowa torebka. Jednorazówek używa się tu na potęgę i to do wszystkiego. Na każdym straganie każdy element dania na wynos pakowany jest osobno – jeden woreczek na ryż, jeden na główny sos, jeden na porcję ostrego sosu, to wszystko razem do kolejnej reklamówki, a na koniec jeszcze jednej – gdyby coś miało przecieknąć. Potem wieszamy to wszystko na kierownicy skutera i już można jechać do domu. I tak z każdą porcją. Jedna butelka wody w sklepie – od razu do siatki. Jeden magnes – do jednorazówki. Można tak wymieniać w kółko.